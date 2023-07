Zahl der Videoverhandlungen an Gerichten steigt

Trier/Mainz (dpa/lrs) - . In rheinland-pfälzischen Gerichtssälen geht es zunehmend digitaler zu: In Videoverhandlungen schalten sich Anwälte oder Sachverständige über Bildschirme dazu, während Richter und Zuschauer im Raum sitzen. „In Rheinland-Pfalz kommt dem Einsatz von Videokonferenztechnik in den vergangenen Jahren eine stetig wachsende Bedeutung zu“, sagt der Sprecher des Justizministers Herbert Mertin (FDP), Philipp Sturhan, der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Alle 77 Gerichte im Land hätten Zugriff auf Videokonferenztechnik.