Zahlreiche Kontrollen und Strafanzeigen am „Car-Freitag“

In Mainz, Worms und Bad Kreuznach wurden zum „Car-Freitag“ insgesamt 223 Fahrzeuge und 287 Personen kontrolliert. Es gab zehn Strafanzeigen etwa wegen fehlender Fahrerlaubnis oder weil die Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen standen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Zudem wurden 63 Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten erstattet, viele davon wegen Veränderungen an den Autos, die nicht den Vorschriften entsprachen. In Mainz floh ein Fahrer mit hoher Geschwindigkeit durch die Innenstadt vor den Beamten und wurde schließlich nach einer Verfolgungsfahrt gestoppt.