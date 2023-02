Zehntausende Narren feiern bei letzten Umzügen der Fastnacht

Trier/Neuwied (dpa/lrs) - . Zum Ausklang der Fastnachtszeit haben am Dienstag noch einmal Zehntausende Narren bei Umzügen auf den Straßen gefeiert. In Heimbach-Weis, einem Stadtteil von Neuwied, ging es beim großen Veilchendienstagsumzug der Karnevalsgesellschaften Heimbach und Weis bunt und fröhlich zu. Im Trierer Ortsteil Biewer lockte der traditionelle Schärensprung ebenfalls mehrere Tausend Zuschauer an.