Zeitplan für Ankerzentren für Post-Covid steht

Die Ankerzentren, die in den fünf Oberzentren im Land geplant sind - in Mainz, Trier, Ludwigshafen, Trier und Koblenz - sollen interdisziplinär arbeiten, es sollen also Ärzte verschiedener Fachrichtungen erreicht werden. Das Land will die Zentren mit insgesamt bis zu 250.000 Euro unterstützen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von April haben in Rheinland-Pfalz rund 80 000 Menschen Long- oder Post-Covid-Symptome, etwa die Hälfte sei deswegen mehrfach bei Ärzten gewesen. Am chronischen Fatigue-Syndrom litten etwa 1500 bis 2000 Rheinland-Pfälzer.