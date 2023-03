Ziel 40 Punkte: Brisantes Duell für Trainer Schuster

Kaiserslautern (dpa/lrs) – . Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern und Trainer Dirk Schuster steht am Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sport1) vor einer schweren, aber reizvollen Aufgabe. Die Pfälzer sind zu Gast bei Tabellenführer SV Darmstadt 98. „Wir stehen mit 39 Punkten auf einem guten sechsten Platz. Da sind wir stolz darauf, wollen aber nach dem Spiel die 4 vorne auf dem Punktekonto haben, egal, was hinter der 4 steht. Wir werden die Mannschaft mit Mut und Selbstvertrauen darauf vorbereiten, den Darmstädtern - bei allem Respekt - Paroli zu bieten“, sagte Schuster am Donnerstag.