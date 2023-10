Zoll findet ein Kilogramm Marihuana hinter Autorückbank

Prüm (dpa/lrs) - . Der Zoll hat bei der Kontrolle eines Autos in der Westeifel ein Kilogramm Marihuana hinter der Rücksitzbank gefunden. Wie das Hauptzollamt Koblenz am Donnerstag mitteilte, kontrollierten Beamten des Zolls sowie der Polizei am Sonntagabend in der Nähe von Prüm ein Fahrzeug. Der 22 Jahre alte Fahrer und seine Begleiter, eine 21-Jährige und ein 17-Jähriger, sollen zunächst behauptet haben, keine verbotenen Dinge bei sich zu haben.