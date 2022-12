Zoll und Polizei stellen mehr als zehn Kilo Drogen sicher

Stromberg (dpa/lrs) - . Zöllner und Polizisten haben im November im Hunsrück ein Auto verfolgt und darin zehneinhalb Kilogramm Drogen sichergestellt. Der Fahrer hatte sich nahe Stromberg einer Kontrolle auf einer Raststelle an der Autobahn 61 entzogen, wie das Hauptzollamt Koblenz am Donnerstag mitteilte. Der 50-Jährige fuhr von der A 61 ab, prallte gegen einen Strommast und verließ sein Auto. Er wurde in der Nähe äußerlich unverletzt, aber mutmaßlich unter Drogeneinfluss gefunden und vorläufig festgenommen.