Zorniger „sehr, sehr, sehr glücklich“ über Fürther Reaktion

Kaiserslautern (dpa/lby) - . Diese Reaktion seiner Fußball-Profis auf den blamablen Pokalauftritt in Homburg gefiel Alexander Zorniger. Und nach dem verdienten 2:0 (1:0) beim 1. FC Kaiserslautern klopft die SpVgg Greuther Fürth mit 18 Punkten sogar oben an in der 2. Bundesliga. Zumal Zornigers Mannschaft am Samstag nachwies, nicht nur daheim, sondern auch auswärts gewinnen zu können.