Zum Wochenstart bleibt es frostig

Offenbach (dpa/lhe) - . Zum dritten Adventswochenende herrschte in Rheinland-Pfalz und im Saarland frostiges Winterwetter. Am Nachmittag war es entlang des Rheins vorübergehend frostfrei, ansonsten herrschte verbreitet Dauerfrost bei bis zu minus zwei Grad, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mit.