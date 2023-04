Zusammenstoß an Einmündung: Drei Verletzte bei Unfall

Schürdt (dpa/lrs) - . Bei einem Verkehrsunfall in Schürdt (Landkreis Altenkirchen) sind drei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Wie die Polizei mitteilte, stießen am Montagmittag zwei Fahrzeuge auf der B256 an der Einmündung der L276 zusammen. Eine verletzte Person sei mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden, zwei weitere mit einem Rettungswagen. Die Fahrbahn war laut Mitteilung zeitweilig in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.