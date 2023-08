Zusammenstoß auf regennasser Straße: Drei Schwerverletzte

Nentershausen (dpa/lrs) - . Drei Menschen sind bei einem Zusammenstoß von zwei Autos bei Nentershausen (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) schwer verletzt worden. Derzeitigen Ermittlungen zufolge geriet einer der Fahrer am Sonntagnachmittag mit seinem Wagen nach einer Linkskurve in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem weiteren Auto zusammen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach war der Autofahrer, der in den Gegenverkehr geriet, vermutlich zu schnell auf der regennassen Fahrbahn unterwegs gewesen. Die Verletzten wurden per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.