Zusammenstoß bei Verfolgung: zwei Polizisten leicht verletzt

Trier (dpa/lrs) - . Bei einer Verfolgungsfahrt ist es in Trier zu einem Zusammenstoß zwischen einem Kleintransporter und einem Polizeiauto gekommen, bei dem zwei Beamte leicht verletzt worden sind. Wie die Polizei mitteilte, hatte die Streife den Autofahrer des Kleintransporters in der Nacht zum Donnerstag in Höhe eines Bordells kontrollieren wollen. Der Mann sei daraufhin mit seinem Wagen geflüchtet.