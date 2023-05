Zusammenstoß mit Auto: Motorradfahrer tödlich verunglückt

Er geriet auf die Gegenfahrbahn und rutschte in einen entgegenkommenden Wagen aus dem Landkreis Bad Kreuznach. Für den Motorradfahrer, der aus den Niederlanden stammte, kam jede Hilfe zu spät. Er starb an der Unfallstelle. Der 25 Jahre alte Autofahrer erlitt einen Schock. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.