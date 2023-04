Zustand von Brücken im Land ist schlechter geworden

Main (dpa/lrs) - . Der Zustand der Brücken in Rheinland-Pfalz hat sich in den vergangenen Jahren verschlechtert. Bei der letzten Brückenprüfung wurden 249 Teilbauwerke mit den Noten nicht ausreichend oder ungenügend bewertet. Das geht aus der Antwort der Landesregierung auf eine Große Anfrage der AfD hervor. Das sind 21 mehr als bei der vorherigen Brückenprüfung. Nach Angaben der Landesregierung würde es „grob geschätzt“ insgesamt 398 Millionen Euro kosten, alle Brücken mit einer nicht ausreichenden oder ungenügenden Bewertung in einen guten Zustand zu versetzen.