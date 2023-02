Zverev sieht sich auf gutem Weg: Freude über Beckers Tipps

Trier (dpa) - . Nach seiner bislang stärksten Leistung in diesem Jahr zeigte sich Alexander Zverev hochzufrieden mit seiner Entwicklung. „Vor Australien konnte ich noch nicht frei trainieren. Nach Australien habe ich wieder voll trainiert. Es wird ein Prozess sein, aber ich bin froh, dass ich an dem Punkt bin, wo ich bin“, sagte der Tennis-Olympiasieger nach seinem überzeugenden 6:4, 6:1 gegen Routinier Stan Wawrinka am Freitagabend in Trier.