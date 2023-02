Zverev verliert: Entscheidung im letzten Einzel

Einen Tag nach seiner überzeugenden Leistung gegen Routinier Wawrinka tat sich Zverev gegen Hüsler von Beginn an schwer. Der 25-Jährige wirkte nicht so frisch wie am Freitag und hatte zudem große Probleme mit seinem Service. Vor allem beim zweiten Aufschlag fehlte Zverev die Geschwindigkeit, was Hüsler immer wieder zu leichten Punkten nutzte. Nach gerade einmal einer halben Stunde ging der erste Satz mit 6:2 an die Schweizer Nummer eins.