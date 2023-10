Zwei Absagen bei den Festspielen Ludwigshafen

Ludwigshafen (dpa/lrs) - . Gleich zwei prominente Absagen müssen die Festspiele Ludwigshafen hinnehmen. Wegen der politischen Ereignisse in Israel streiche die renommierte Batsheva Dance Company ihre Tournee, teilten die Veranstalter am Montag mit. Als Ersatz komme am 21.11. (19.30 Uhr) die französische Compagnie Emanuel Gat Dance auf die Pfalzbau Bühnen. Auch das Gastspiel des Thalia Theaters Hamburg mit Kirill Serebrennikows Tschechow-Adaption „Der schwarze Mönch“ müsse ausfallen, hieß es. Der für 8./9.12. geplante Auftritt soll nun am 15./16.11.24 stattfinden. Am 9.12. (19.30 Uhr) läuft stattdessen Tilman Gerschs Inszenierung „Philoktet Antigone von Sophokles“.