Zwei Jahre nach Flut: Großteil der Spenden ausgezahlt

Aktion Deutschland Hilft - ein Bündnis mehrerer deutscher Hilfsorganisationen - hat nach eigenen Angaben insgesamt 283 Millionen Euro Spenden „für die Nothilfe und den Wiederaufbau in den Hochwassergebieten“ erhalten. Wegen Abzügen für Aktions- und Betriebskosten stünden den Bündnisorganisationen davon rund 261 Millionen Euro zur Verfügung. 184 Millionen Euro, also rund 70 Prozent, seien bisher an die Organisationen ausgezahlt worden.