Zwei Jugendliche nach Motorradunfall schwer verletzt

Rodenbach bei Puderbach (dpa/lrs) - . Zwei 16-jährige Motorradfahrer sind bei einem Unfall in Rodenbach bei Puderbach (Landkreis Neuwied) schwer verletzt worden. Die beiden Jugendlichen seien alkoholisiert gewesen und trugen keine Helme, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge sollen die Teenager beim Befahren der Hauptstraße in der Nacht zum Samstag jeweils die Kontrolle über die Motorräder verloren haben und gestürzt sein.