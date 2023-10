Zwei Menschen bei Zusammenstoß von Laster und Auto verletzt

Bendorf (dpa/lrs) - . Zwei Menschen sind bei einem Unfall an der Anschlussstelle Bendorf (Landkreis Mayen-Koblenz) auf der A48 verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge hatte eine 64-jährige Autofahrerin am Montagmorgen auf der regennassen Straße in einer Kurve die Kontrolle über ihren Wagen verloren und es kam zum Zusammenstoß mit einem Lkw, wie die Polizei mitteilte. Die Anschlussstelle Bendorf wurde an der Unfallstelle voll gesperrt.