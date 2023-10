Zwei Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Winnweiler (dpa/lrs) - . Ein 26 Jahre alter Mann ist auf einer Straße nördlich von Kaiserslautern mit seinem Motorrad aus einer Kurve geflogen und mit einem anderen Motorradfahrer zusammengestoßen. Beide seien am Sonntagmittag verletzt worden und in Krankenhäuser gebracht worden, teilte die Polizei Rockenhausen am Sonntagabend mit. Der 26-Jährige habe auf der B48 im Donnersbergkreis zwischen Winnweiler und Schweisweiler vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der andere Motorradfahrer schaffte es nicht mehr auszuweichen. Beide zogen sich Brüche an Armen und Beinen zu. Die Straße wurde für etwa zwei Stunden voll gesperrt.