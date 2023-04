Zwei Motorradfahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt

Bernkastel-Kues (dpa/lrs) - . Zwei junge Männer sind bei Bernkastel-Kues (Landkreis Bernkastel-Wittlich) mit ihren Motorrädern zusammengestoßen und schwer an den Beinen verletzt worden. Ein 21-Jähriger verlor am Mittwochabend laut Polizeiangaben in einer Kurve die Kontrolle über seinen Roller, stürzte zu Boden und rutschte auf die Gegenspur. Ein entgegenkommender Motorradfahrer im Alter von 20 Jahren stieß dann mit ihm zusammen. Beide kamen in ein Krankenhaus.