Zwei Motorradfahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt

Wallendorf/Bitburg (dpa/lrs) - . Zwei Motorradfahrer sind am Sonntag in Wallendorf in der Eifel bei einem Zusammenstoß schwer verletzt worden. Einer von ihnen war in Lebensgefahr, wie die Polizei in Bitburg mitteilte. Die Unfallursache war zunächst unklar. Die Staatsanwaltschaft Trier gab ein Verkehrsunfallgutachten in Auftrag. Die Kreisstraße zwischen Wallendorf und Ammeldingen war nach dem Unfall für mehrere Stunden gesperrt.