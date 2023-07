Zwei Schiffe kollidieren auf Rhein bei Bendorf

Bendorf (dpa/lrs) - . Bei einem Wendemanöver auf dem Rhein bei Bendorf im Landkreis Mayen-Koblenz sind zwei Binnenschiffe kollidiert. Es wurde niemand verletzt, wie die Wasserschutzpolizei am Freitag mitteilte. In den frühen Morgenstunden hatte demnach ein 135 Meter langes Güterschiff gedreht. Dabei stieß es mit dem Boot einer Baufirma zusammen, das am Ufer festgemacht war. Es sei hoher Sachschaden entstanden, die genaue Höhe war unklar. Wie es zu dem Schiffsunfall kam, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.