Zwei schwer verletzte Motorradfahrer bei Unfall auf L50

Piesport (dpa/lrs) - . Bei einer Kollision auf einer Landstraße sind zwei Motorradfahrer im Landkreis Bernkastel-Wittlich schwer verletzt worden. Sie gehörten zu einer fünfköpfigen Gruppe, die am Freitagnachmittag auf der Landstraße 50 von Klausen in Richtung Piesport unterwegs war, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer an der Spitze entschied schließlich, auf die Panoramastraße K52 abzubiegen.