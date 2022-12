Zwei Verletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus

Kandel (dpa/lrs) - . Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Kandel (Landkreis Südliche Weinstraße) sind zwei Menschen verletzt worden. Sie wurden nach dem Feuer in der Nacht zum Mittwoch mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizeidirektion und die Staatsanwaltschaft Landau am Mittwoch mitteilten. Es bestand keine Lebensgefahr. Inwieweit ein unsachgemäßer Umgang mit heißer Asche durch einen der verletzten Bewohner Brandursache war, werde nun ermittelt. Die Ermittler gehen von einem Sachschaden im sechsstelligen Bereich aus.