Zwei Verletzte bei Vollbremsung von Bus

Ludwigshafen (dpa/lrs) - . Eine junge Frau und ein Säugling sind in Ludwigshafen verletzt worden als ein Bus beinahe mit einem Auto zusammengestoßen ist. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, musste der Busfahrer am Donnerstag eine Vollbremsung machen, da ihm ein Autofahrer die Vorfahrt nahm. Durch einen Sturz wurden jedoch eine 19 Jahre alte Passagierin und das Baby verletzt. Beide kamen ins Krankenhaus.