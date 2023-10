Zwei Verletzte nach frontalem Zusammenstoß zweier Autos

Neuwied (dpa/lrs) - . Zwei Frauen sind in Neuwied mit ihren Autos frontal zusammengestoßen und verletzt worden. Eine der beiden sei am Sonntagabend aus bislang ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei am Montag mit. Die älteren Frauen seien ins Krankenhaus gekommen, nach aktuellem Stand aber nur leicht verletzt, sagte ein Sprecher. Weitere Details waren zunächst unklar.