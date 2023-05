Zweiter Nachweis eines Wolfs im Nationalpark

Birkenfeld (dpa/lrs) - . Im Nationalpark Hunsrück-Hochwald hat es erstmals nach zwei Jahren wieder einen Wolfsnachweis gegeben. Das Tier sei am vergangenen Wochenende gesichtet und fotografiert worden, teilte das Nationalparkamt am Mittwoch in Birkenfeld mit. Das Koordinationszentrum Luchs und Wolf Rheinland-Pfalz habe die Bilder als Nachweis eines Wolfs bestätigt. Einen ersten genetischen Wolfsnachweis hatte es im Mai 2021 im Nationalparkgebiet gegeben - danach aber keine weiteren mehr.