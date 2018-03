Auf ein Wort: Widerspenstig

Schon bei Shakespeare galt es als ausgemacht, dass die Widerspenstige gezähmt werden müsse. Und warum? Weil sie sich dem herrschenden Willen entgegenstellt, also dem männlichen Führungsanspruch. Ebenfalls als widerspenstig galten und gelten Kinder, die sich nicht herumkommandieren lassen wollen. Im Begriff des Widerspenstigen war demnach immer schon die Vorstellung enthalten, dass dieser Widerstand über kurz oder lang überwunden werden würde. Widerspenstig bedeutet also, zu widerstreben und sich dennoch am Ende fügen zu müssen.

