VON KATRIN WEBER UND MAIKE WESSOLOWSKI

Still mahnen sie - für Frieden

FOTOSERIE Ein Besuch bei Kriegerdenkmälern und Mahnmalen im alten Dillkreis

Dillenburg/Haiger/Herborn. Im Ersten Weltkrieg von 1914 bis 1918 starben insgesamt 17 Millionen Menschen. Auch Männer aus dem heimischen Raum mussten ihr Leben lassen. Der Kriegsausbruch liegt 100 Jahre zurück. Unsere Fotografin Katrin Weber hat in jeder Stadt oder Kommune im Dillkreis ein Kriegerdenkmal fotografiert und teilweise durch Nachbearbeitung am Computer in Szene gesetzt. Den ersten Teil sehen Sie heute auf dieser Seite, ein zweiter folgt.

