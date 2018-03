"Faktenpapier" hat es nie gegeben

Betriebsräte der Unikliniken kritisieren Angaben der Konzernleitung

Falsch sei die Darstellung der Geschäftsleitung, die Betriebsräte hätten 2011 in einer Betriebsvereinbarung dem Abbau von 250 Stellen "in patientenfernen Dienstleistungsberufen" zugestimmt, betonte Georg Schulze-Ziehaus, Landesfachbereichsleiter Gesundheit von ver.di Hessen: Zusammen mit dem Vorsitzenden des Gesamtbetriebsrates am UKGM, Dirk Gehrke, und den Betriebsratsvorsitzenden der Standorte Marburg und Gießen, Bettina Böttcher und Klaus Hanschur, hob er hervor, dass es eine derartige Einigung, wie sie in einem "Faktenpapier" der Geschäftsleitung "herum geistert", nie gegeben habe.

