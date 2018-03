Klinikum: Fresenius will Rhön nicht mehr

Marburg/Gießen/Bad Neustadt (dpa). Der Medizinkonzern Fresenius gibt im Kampf um den Klinikbetreiber Rhön-Klinikum auf. Der Dax-Konzern will bis auf Weiteres kein neues Übernahmegebot für das fränkische Unternehmen abgeben. Dies teilte Rhön-Klinikum am Montag in Bad Neustadt an der Saale mit.

