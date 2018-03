vielen Dank für die freundlichen Worte zur „frank & frei“-Ausgabe der letzten Woche. Damit kein Missverständnis aufkommt: Ich bin nicht „für“ oder „gegen“ die „Domhöfe“ in der geplanten Form. Das muss ich auch nicht sein. Ich leiste mir einen Luxus, den man nur in einer repräsentativen parlamentarischen Demokratie haben kann: Ich habe zu diesem Thema keine eindeutige Meinung, delegiere die ganze Detailarbeit an gewählte Vertreter und mache dann trotzdem öffentlich meine Scherze darüber, wenn sich irgendwo Pointen finden lassen.

Ist das nicht eine feine Sache? Man muss da ja heutzutage vor allem den AfD-, NPD- und manchen Linksparteianhängern mit ihrer unverhohlenen Begeisterung für das „System Putin“ und andere autoritäre Gesellschaftsmodelle immer wieder erklären: Freie Kunst und vor allem freie Satire gibt es nur in unseren westlichen Gesellschaften. Und selbst da musste sich diese über lange Jahre hinweg immer wieder gegen Repressionen aus Kirchenkreisen und Parteizentralen verteidigen.

Heutzutage sieht das alles schon erheblich besser aus. Und wenn sich mal jemand heimlich beim Lesen ärgert, dann ist das auch in Ordnung, denn wenn die Personen, die regelmäßig in satirischen Texten behandelt werden, diese immer und ausnahmslos gut finden, waren vermutlich entweder die Texte nicht so besonders gut oder die Personen wollen dem Autor durch eine betont gelassene Attitüde ihre letztendliche Überlegenheit demonstrieren.

Satire bewirkt nichts. Sie stürzt keine Regierungen oder Magistrate, sie verhindert keine Bauwerke und sie gefährdet auch keine großen Projekte. Sie ist vielmehr wie ein feines Messgerät zum Aufspüren von Kuriositäten, kleinen und großen Fehlerhaftigkeiten und Absurditäten des Alltags sowie letztendlich im Idealfall ein Verteidiger des freien Geistes der Aufklärung.

Sie kann ab und zu Stichworte liefern, die dann Einzug in den seriösen politischen Prozess finden und es ist sehr schön zu hören, wie viele „frank & frei“-Texte mittlerweile in heimischen Bildungseinrichtungen zum Unterrichtsstoff gehören, obwohl der Autor niemals eine Universität besucht hat. Und wenn Gießen mittlerweile auch von gewählten heimischen Mandatsträgern in heiteren Festreden als „unser Nahostproblem" bezeichnet wird, dann freut sich der Autor und Erfinder der Zeile natürlich sehr.

Mit Augenmaß den politischen Prozess gestalten müssen aber letztendlich die von uns gewählten Vertreterinnen und Vertreter in den Parlamenten.

Nur wenn die Bürgerinnen und Bürger den Eindruck haben, dass aus parteitaktischen oder sonstigen Gründen notwendige Entscheidungen oder wenigstens Willensbekundungen ausbleiben oder gar falsche oder unzumutbare Wege beschritten werden, sollte den Gewählten mit Nachdruck klargemacht werden, dass die Macht nur für eine gewisse Zeit verliehen wurde. Jörgen Linker, Redakteur der Zeitungsgruppe Lahn-Dill, schrieb in einer brillanten Analyse der heimischen Politikszene über eine Abgeordnete: „Sie beantwortete im Wahlkampf Fragen, die die Bürger gar nicht gestellt hatten.“ Das muss nicht so bleiben. Gehen Sie zu Ihren Abgeordneten in die Sprechstunde, besuchen Sie Ortsbeirats- oder Parteiversammlungen oder lassen Sie sich selbst aufstellen, wenn Sie meinen, es besser zu können.

Und wenn Sie mal besonders schlecht drauf sind, lesen Sie „frank & frei“. Das soll schon hier und da Wunder bewirkt haben.

Dies schreibt frank & frei

Ihr

Frank Mignon