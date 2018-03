wenn man will, dass Gott lacht, dann macht man einen Plan. So lautet ein bekannter Spruch. Noch vergangenen Dienstag war ich mir ganz sicher, dass ich über das tolle Konzert der Stein-Schule schreiben würde, bei dem unser Sohn im Chor mitwirkte. Die Stadthalle, unsere „Gut Stubb“, war erfüllt von der Musik junger Menschen und eifriger Lehrer. Mein roter Faden wäre gewesen: „Dafür wurde unsere Stadthalle gebaut und nicht für völkische Blut-Hass-Lieder und verfassungsfeindliche Hetzreden“. Denn zu diesem Zeitpunkt ging man davon aus, dass es vier Tage später einen planmäßigen „NPD-Parteitag“ samt Rechtsrock-Happening geben würde.

Noch unter dem Eindruck dieses Konzertabends besuchte ich am Freitag erst die Malaktion an der Stadthalle und dann die Münchholzhäuser Demonstration gegen die Straßenbeiträge.

Das „kleine gallische Dorf“ zeigte sowohl der Stadt Wetzlar als auch der Landesregierung, in deren Spielfeld nun der Ball zu einer Gesetzesänderung bei hoffentlich gleichzeitig ausreichender Ausstattung der Kommunen mit finanziellen Mitteln liegt, die „Rote Karte“. In vielen Gesprächen wurde die ernste Situation klar, in der sich viele Anwohner befinden, und gleichzeitig deutlich, dass diese Art der Finanzierung öffentlichen Bauens ein Relikt vergangener Zeiten ist. Zeiten, in denen man Geld, das nach Abzug der monatlichen Kosten übrigblieb, noch zum Teil sparen konnte, weil es nicht in die private Rente, die umweltgerechte Sanierung, Zahnersatz, Sehhilfen, vorschriftsmäßige Fahrzeuge, Energiekosten oder in sonstige bodenlose Fässer fließen musste, die durch politische Entscheidungen als Belastungen hauptsächlich bei den Bürgern landen.

Das wäre der Plan für diese Ausgabe von „frank & frei“ gewesen, denn mit der Tatsache, dass sich die Völkischen in der Halle versammeln werden, hatte man sich bereits abgefunden.

Doch seit Samstagabend wird wohl sogar Hollywood in Aufruhr sein, denn auf „Superman“ folgt „Supermanni“. Unser Oberbürgermeister Manfred Wagner stellte sich konsequent und unter Zuhilfenahme sämtlicher juristischer und vertragsrechtlicher Kniffe den völkischen Hass-Rockern und verfassungsfeindlichen Hetzrednern in den Weg. Allen, die meinen, das sei zu viel Aufwand und man müsse solche Veranstaltungen in einer Demokratie auch aushalten können, sei entgegnet, dass das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes im angestrebten NPD-Verbotsverfahren vom 17. Januar 2017 die NPD zwar als „verfassungsfeindlich“, gleichzeitig aber für ein Verbot als „zu unbedeutend“ einstufte.

Für eine Stadt ist es aber sehr wohl bedeutend, ob in ihrer Stadthalle verfassungsfeindliche Reden geschwungen werden und, entgegen der ursprünglichen Planung, auch ein Rechtsrock-Konzert stattfinden soll, in dem Blut und Kampf verherrlicht werden. Was folgt als Nächstes? Die Rittal-Arena? Ein Open Air im Stadion? Da heißt es dann doch „Wehret den Anfängen“. Wenn ein Oberbürgermeister das mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln verhindern will, so stehen wir ihm als Bürgerinnen und Bürger zur Seite.

Gestatten Sie mir ergänzend einige Anmerkungen: Einige Gewerbetreibende in der Friedenstraße, Obertorstraße und an der Promenade haben durch die Ausnahmezustände um die Stadthalle spürbare Einbußen hinnehmen müssen. Lassen Sie uns in den nächsten Tagen und Wochen die dortigen Händler, Restaurants und Gasthäuser durch Einkäufe und Besuche unterstützen.

Und sollte es – wie seitens der NPD im Zuge der Streitigkeiten um die Stadthalle – jemals wieder zu der Forderung nach einer „Beugehaft“ für unseren renitenten Oberbürgermeister Wagner kommen, so schlage ich vor, einen „Sitz-Magistrat“ einzuführen, der bei solchen Anlässen stellvertretend für den Oberbürgermeister hinter Gittern geht. Dies sollte dann jemand sein, dessen zeitweise Abwesenheit sowohl im Magistrat als auch in der Verwaltung keinen übermäßigen Schaden anrichten würde. Mein Nachbar hatte sofort einen Vorschlag, aber ich lehne es heute ab, Bürgermeister Harald Semler schon wieder zu erwähnen.

Denn heute sind wir mal alle Wagner.

Frank Mignon