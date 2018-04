Frank & frei

mein Nachbar hat einen Wunsch, aber er traut sich nicht, diesen laut auszusprechen. „Mignon, stell dir mal vor, der Wagner macht das jetzt immer so und weigert sich, Beschlüsse umzusetzen, wenn diese den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt nicht zumutbar sind.“ Und dann fing er an mit den Straßenbeiträgen und sonstigen Gebühren und ich stellte mir vor, wie unser Oberbürgermeister aus dem Protestieren gar nicht mehr herauskommt.

Wetzlar wird zur Hochburg des Widerstandes. Unser Magistrat wird umbenannt in „Revolutionäres Zentrum Wetzlar“, auf die Motorhauben der Dienstwagen wird das Konterfei von Che Guevara aufgesprüht und morgens beginnt der Arbeitstag im Rathaus mit einem gemeinsamen Singen der bekanntesten Lieder von Hannes Wader. Statt einer Magistratssitzung gibt es ein „Vormittags-Sit-In“, statt langweiliger Beschlüsse werden nur noch „Resolutionen“ formuliert, die dann der Stadtverordnetenversammlung nicht etwa zur „Beratung“, sondern nur noch zum „Teach-In“ vorgelegt werden, einer Art „offenem Diskussionskreis“, der selbstverständlich ohne Diskussionsleiter auskommt, was bei Stadtverordnetenvorsteher Udo Volck verständlicherweise gar nicht gut ankommt.

Daraufhin formieren sich einige Mitglieder der Wetzlarer CDU unter der Führung von Klaus Breidsprecher zur „APO“, also zur „Alte-Politiker-Organisation“, wobei der Alt-Bürgermeister mit den Worten zitiert wird: „Ich habe die Friedensbewegung überstanden, da werde ich das hier auch noch überleben.“ Man einigt sich darauf, die Haare aller Magistratsmitglieder in einheitlicher Rudi-Dutschke-Mittel-Länge zu tragen, was Jörg Kratkey veranlasst, unter Protest aus dem Magistrat auszuscheiden. Sogleich bietet ihm der CDU-Stadtverband Wetzlar politisches Asyl an, worauf der SPD-Stadtrat entgegnet, er wolle zwar protestieren, aber nicht gleich völlig in den Untergrund abtauchen. Dr. Matthias Büger versucht verzweifelt nachzuweisen, dass der allseits bekannte Abschiedsgruß „Glückauf“, mit dem einst Oberbürgermeister Wolfram Dette seine Reden beendete, schon von Mahatma Gandhi verwendet wurde. Den Vorschlag Bügers, sich künftig wie einst Gandhi als weiser alter Herr im weißen Umhangtuch zu zeigen, lehnte Dette allerdings ab.

Bürgermeister und Baustadtrat Harald Semler darf zwar weiterhin öffentlich reden, wird aber per Mehrheitsbeschluss dazu verpflichtet, vor jeder seiner Ansprachen Bewusstseins-erweiternde Rauschmittel an sein Publikum zu verteilen, damit sich seine Zuhörer endlich einmal auf der gleichen Erkenntnisebene bewegen können wie er selbst. Die Grünen sind völlig genervt und ein prominenter Vertreter der ehemaligen Protestpartei wird mit dem Satz zitiert: „Jetzt haben wir diesen ganzen Demo-Kram sei Jahren hinter uns gelassen, sind schön gemütlich in den Institutionen angekommen, haben unser regelmäßiges Einkommen gesichert und dann sowas“. In einer nächtlichen Guerilla-Aktion wird die Redaktion der „Zeitungsgruppe Lahn-Dill“ besetzt und die Stadtverordneten sollen über mittelhessen.de eine Videobotschaft an die Bevölkerung richten, was umso verwirrender ist, da man von einigen Mitgliedern der Stadtverordnetenversammlung nicht wusste, dass sie überhaupt sprechen können. Rainer Langhans, Ikone der 68er-Bewegung, lehnt einen Besuch in Wetzlar ab, da ihm das Ganze hier „zu chaotisch und exzessiv“ erscheine. Außerdem sei die Verwechslungsgefahr mit Stadtrat Kortlüke zu groß. Die Satirepartei „Die PARTEI“ ist komplett ratlos und Spitzenkandidat Dominic Harapat mahnt zu mehr Ernsthaftigkeit. Nur unseren Oberbürgermeister sieht man nachdenklich vor dem Regierungspräsidium stehen, in seiner Hand ein beliebtes Spruchband der einstigen Studenten-Sponti-Szene: „Du hast keine Chance – darum nutze sie!“

Und am Schluss ist man sich einig, dass zumindest der Begriff „Kommune“ in Wetzlar endlich mit Leben erfüllt wurde.

Dies schreibt frank & frei

Ihr

Frank Mignon