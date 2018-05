Frank & frei

fragen Sie doch ab und zu mal mitten in einem Smalltalk ihr Gegenüber, was denn für sie oder ihn Demokratie bedeutet. Ich wette, Sie werden von jedem eine andere Antwort bekommen. Reden Sie mit Mitgliedern von Aktionsbündnissen, so bekommen Sie Demokratie als möglichst friedliches Miteinander aller Kulturen und Hautfarben beschrieben. Schon der nächste Gesprächspartner, der gerade Ärger mit einer Behörde hat, wird Ihnen wütend entgegnen, dass in einem demokratischen Land der Staat nicht derart willkürlich mit ihm, dem Bürger, umgehen darf und es mehr direkte Demokratie geben müsse. Der Geschäftsmann, der seine Firma erweitern will, wird klagen, dass zu viele Leute mitreden, bevor endlich die Baugenehmigung erteilt wird. Die Umweltaktivistin wird Ihnen deutlich machen, dass viele Bauwerke ohne ausreichenden Bürgerdialog und nach zu viel Hinterzimmer-Geklüngel in die Landschaft gestellt werden. Der Alt-68er wird Ihnen von den bahnbrechenden Umwälzungen vorschwärmen, die seine Generation gegen die erbitterten Widerstände der spießigen und post-faschistischen Gesellschaft durchgesetzt hat, während der damals im „Ring Christlich-Demokratischer Studenten“ organisierte Konservative Ihnen von dem undemokratischen „Niederbrüllen“ berichten wird, mit dem damals alles, was nicht der linken Revolution diente, zum Schweigen gebracht werden sollte. Vom liberalen Freigeist werden Sie die Notwendigkeit einer demokratischen Gesellschaft beschrieben bekommen, sich von den alten ideologischen Grabenkämpfen der Vergangenheit befreien zu müssen. Der wackere Sozialdemokrat wird Ihnen beschreiben, wie seine Kollegen mit ihm unter Pappschildern wie „Samstags gehört Papi mir“ und „Mitbestimmung jetzt“ für eine deutliche Verbesserung der Lebensverhältnisse der sogenannten „Kleinen Leute“ gesorgt haben. Und wenn Sie die Demokratie-Frage Friedensbewegten stellen, so wird Ihnen entgegenschallen, dass man sich dem angeblichen Willen einer Mehrheit der deutschen Bevölkerung gemäß unbedingt von den Fesseln der USA befreien müsse und das deutsche Volk eher eine Allianz mit Russland eingehen solle, während ein Mann, der gerade seinen Lebenspartner heiraten konnte, Ihnen entgegnen würde, dass man die Errungenschaften des demokratischen freien Westens gegen das eher homophobe und teilweise extrem konservativ-christliche Reich Putins, aber auch gegen muslimische Traditionalisten verteidigen müsse.

Die Demokratie ist kein Kuschelsofa. Sie ist genau genommen nicht mal vorrangig eine Herrschaftsform. Beispielsweise können Minderheiten in einem demokratischen Land auch dann niemals ihrer Grundrechte beraubt werden, wenn die Mehrheit es will, weshalb man also nicht von einer reinen „Volksherrschaft“ sprechen sollte. Zudem gingen die Verfasser unseres Grundgesetzes einst davon aus, dass wir uns eben nicht in allem einig sind. Wir sollten den „Resonanzräumen zur Bestätigung eigener Meinungen“ des Internets den offenen Widerspruch entgegensetzen, möglichst auf der Basis gemeinsam anerkannter Fakten. Die Nachrichten, die uns Google nach dem Einschalten unseres Smartphones aufgrund unseres Suchverhaltens im Internet anbietet sowie die aufgrund unserer zuletzt angesehenen Youtube-Videos angebotenen Facebook-Seiten dürfen nicht unsere einzigen Informationsquellen des Tages bleiben. Wer nur das bestätigt bekommt, was er ohnehin zu wissen glaubt, wird irgendwann den Sinn der Demokratie in Zweifel ziehen. Wer nur mit Seinesgleichen diskutiert, verlernt das Argumentieren. Nicht die Zustimmung ist der Normalfall, sondern der Widerspruch.

