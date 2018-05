Frank & frei

endlich ist es wieder soweit: Wir schalten um in die Rathaus-Kantine:

„Mahlzeit!“ „Mahlzeit!“ „Schmeckt’s denn?“ „Wissen Sie was: Ich habe keine Lust auf dieses belanglose Gequatsche.“ „Ich auch nicht, aber man muss ja heute extrem vorsichtig sein.“ „Stimmt, immer ist jemand wegen irgendwas beleidigt.“ „Oder es ist gleich juristisch relevant.“ „Unser Oberbürgermeister hat ja neulich die NPD-Debatte in der Stadtverordnetenversammlung verlassen, um sich nicht äußern zu müssen, solange Verfahren in dieser Sache gegen ihn laufen.“ „Ich wette, dass Semler und Kortlüke sich auch schon überlegen, was sie denn strafrechtlich Relevantes anstellen könnten, um endlich mal begründet draußen bleiben zu können, wenn der Matthias Büger redet.“

„Wir müssen ja jetzt alle die Bälle schön flach halten.“ „Womit wir beim Fußball wären. Das mit dem Gündogan und dem Özil war schon ein Ding, oder?“ „Mein Nachbar hat sich furchtbar aufgeregt.“ „Moment mal, der schimpft doch immer auf die Türken, egal, was die machen oder nicht machen.“ „Ja ja, aber jetzt hat er endlich einen plausiblen Grund gefunden, warum er schon vorher Recht hatte.“ „Da komme ich nicht mit.“ „Die beiden Fußballer sind auch deutsche Staatsbürger. Und der Özil hat doch nie die deutsche Hymne mitgesungen.“ „Der Beckenbauer, der Hoeneß und der Gerd Müller haben doch als Fußballer auch nie mitgesungen.“ „Die sind echte Bayern.“ „Sie meinen also, streng genommen sind die ebenfalls keine Deutschen.“ „Früher war eben alles besser, da haben die deutschen Fußballer nicht bei Länderspielen gesungen, sondern nur alle vier Jahre auf den Schallplatten mit Udo Jürgens oder Michael Schanze.“ „Ich sage nur ,Olé Espana‘ oder ,Buenos Dias Argentina‘“ „Ich habe heute noch ein Trauma, wenn ich Michael Schanze irgendwo im TV sehe. Immer denke ich, gleich kommt der Rummenigge aus der Deko und singt.“ „Aber der Özil hat zu singen. Punkt!“ „Warum denn?“ „Weil er dankbar zu sein hat.“ „Wissen sie was: Ab dem Tag, an dem jeder, der Hakan, Zübeyde oder Ayse heißt, genauso selbstverständlich und vorurteilsfrei zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen wird, singt der olle Özil auch die Hymne mit.“ „Ich glaube kaum, dass der als Millionär weiß, was die einfachen Deutschtürken heute wirklich bewegt.“ „Aber musste es gleich ein Foto mit dem Erdogan sein?“ „Das ist ja das Unding: Der Gündogan hat ein Einkaufszentrum in der Türkei eröffnet. Das machst du halt nicht ohne den großen Sultan.“

„Köstlich: Während hier eine Identitätsdebatte tobt, geht es bei den Jungs eigentlich nur ums Geschäft.“ „Deshalb war der Schröder ja auch beim Putin zur Krönungsmesse.“ „Wissen Sie was: Mir gehen dieses ständige ,Beleidigtsein‘ in den Debatten auf den Geist.“ „Meinen Sie jetzt bei den hier lebenden Erdogan-Unterstützern oder bei den ,anständigen Deutschen‘, die jetzt wütend gegen Özil und Gündogan wettern?“ „Oder bei den Feministinnen.“ „Und bei den Umweltschützern.“ „Erst recht bei den Religionsgemeinschaften.“ „Aber auch bei den Linken.“ „Und bei den Rechten.“ „Und bei meiner Frau.“ „Bei meinem Sohn auch, der pubertiert gerade.“ „Da sagen Sie was. Lieber legt man sich mit DITIB an als mit einem schlecht gelaunten Teenager.“

„Na dann Mahlzeit.“

Dies schreibt frank & frei

Ihr

Frank Mignon