Frank & frei

in einem Moment des Leichtsinnes schlug ich dem Sohnemann vor, man könne doch mal zum Hessentag fahren, um ein Konzert der Youtube-Stars „Die Lochis“ und „Mike Singer“ zu besuchen. „Jo, machen wir“, so klingt die begeisterte Zustimmung eines Pubertierenden kurz vor dem Ausrasten.

Wenn auch die An- und Abreise durch viele kleine Ortschaften mit Blitzgeräten und engen Kurven ein wenig anstrengend ist: Auf dem Hessentags-Gelände brauchte man dann nur den vielen Kindern und Jugendlichen zu folgen, die zusammen mit gestressten Muttis, einigen wenigen Papis und noch weniger Opas in das glühend warme Festzelt strömten. Und da heutzutage die meisten Frauen und viele Herren zwischen 25 und 50 tätowiert zu sein scheinen, hat man in der Warteschlange am Zelt wenigstens genug zu lesen um sich herum.

Ich hasse Steh-Konzerte, das gebe ich zu. Aber wenn schon Stehen, dann immer in der Nähe des Technik-Platzes, denn dort klingt es meist gut und man findet einander auch schneller wieder. Alles war gut organisiert, was trotzdem im Zelt eine wutschnaubende Mittelalter-Dame dazu veranlasste, am Tontechnik-Pult darüber zu meckern, dass sich jemand vor der Bühne erbrochen habe und man es doch bitte schnell entfernen lassen solle. Das heißt, sie ging davon aus, dass jeder, der irgendwie so aussieht, als ob er dem sozialen Status nach deutlich unter ihr stehe, sofort nach ihrer Pfeife zu tanzen habe, egal ob Saalordner, Polizist oder Lichtingenieur. Souverän und gekonnt lieferte schon der extrem junge Aufwärm-Künstler Jannik Brunke ab und auch der folgende Mike Singer, von dessen Existenz man als Ü40er nur dank des eigenen Kindes Kenntnis haben konnte, zeigte mit Live-Band eine sehr unterhaltsame Show, die er zur Freude der Muttis und Papis mit dem Schmachtfetzen „Ohne dich (schlaf ich heut‘ Nacht nicht ein) beendete; ein Werk, das wir ehemalige Schmalkrawattenträger und Sakkoärmel-Hochkrempler noch durch die schon 1986 hart an der Schmalzgrenze operierende „Münchener Freiheit“ im Ohr hatten.

In Korbach sangen 3000 vorwiegend jugendliche Kehlen mit, als sei es der Hit des Tages. Und auch die „Lochis“ machten mir Spaß, weil sie sich genau um diese Grenzen zwischen „Kunst“, „Unterhaltung“ und „Pop“ einen Teufel scheren. Sie ermahnten zwischendurch die Kinder und Jugendlichen im Publikum, viel zu trinken, da schon einige umgekippt und vom Sanitätsdienst herausgetragen worden seien. Teilweise verteilten die Künstler selbst noch das Wasser vor der Bühne und ich versuchte mir vorzustellen, wie widerwillig „Ton Steine Scherben“ oder „Extrabreit“ in meiner Jugendzeit ihre musikalische Weltrevolution zur Durchführung einer Getränkeausgabe unterbrochen hätten.

Bitte, liebe Lochis und lieber Mike Singer: Bewahrt euch diese ungezwungene Art, die nicht zwangsweise oberflächlich sein muss. Glaubt mir: Viele vom Feuilleton hochgelobte Rockstars waren und sind aller Wahrscheinlichkeit nach innen so hohl wie eine Duktus-Röhre, nur verpacken sie ihren fehlenden Tiefgang hinter provozierendem Gehabe, Heulsusen-artigem Weltschmerzgejammer und schlechten Manieren. Macht Euer Entertainment und macht dieses einfach so gut wie möglich. Und merkt Euch: Erst wenn Giovanni di Lorenzo Euch gut findet und einlädt, dann wird es Zeit zum Aufhören.

Dies schreibt frank & frei

Ihr

Frank Mignon