Frank & frei

es wird mal wieder Zeit für die Rathauskantine:

„Mahlzeit!“ „Mahlzeit!“ „Was ist denn los? Sie wirken so geistig abwesend.“ „Ach hören Sie bloß auf. Letzte Woche war wieder mal Stadtverordnetenversammlung.“ „Und was hat das mit Ihnen zu tun?“ „Alles, Herr Kollege, alles hat mit allem zu tun.“

„Bitte nicht diesen Esoterikkram.“ „Das ist kein Blödsinn. Es gibt ein unsichtbares Informationsfeld ….also um uns herum und in unseren kleinsten Teilchen.“

„Das einzig mir bekannte unsichtbare Informationsfeld waren eher manche Pläne unserer Stadtregierungen.“ „Aber ich meine dieses feinstoffliche Dingsda … also diese Ebene neben unserem Körper halt.“

„Mit dem Feinstoff könnten Sie Recht haben, denn zumindest bietet Klaus Breidsprecher immer noch feinen Stoff für Humoristen.“ „Hat er wieder etwas gesagt?“ „Ja, er hat das Bürgerbeteiligungsverfahren zum Freibad Domblick eine ,Riesenshow‘ genannt.“ (sein Kollege voller Begeisterung) „Dieser alte Haudegen!“ (kommt zur Besinnung und beruhigt sich) „Ähem, ich meine, da hat er wohl für einen Moment sein inneres Chakra verloren und … also ich meine, er hat seine innere Ruhe irgendwie vom Mittelpunkt her…“

„Jaja, ist ja schon gut. Vor allem hat er die Pläne für ein neues Bad ein ,Phantom-Bad‘ genannt, das hoffentlich so nie Realität wird.“ „Da gibt es doch ein bekanntes Musical dazu … ,Das Phantom mit Domblick‘ oder so ähnlich.“ „Sie meinen sicher ,Das Phantom der Oper‘. In dem Stück schleicht ein Mann in Schwarz durch die Pariser Oper und verbreitet Angst und Schrecken.“

„Im Unterschied zu Breidsprecher. Der ist zwar auch schwarz und schleicht noch dauernd durchs Rathaus, aber Angst und Schrecken verbreitet er kaum noch.“

„Am Knoten Franzenburg soll es ja nun bald einen großen Umbau geben.“ „Wie schön, bekommen wir einen Kreisel? Der gibt uns durch seine meditative Rundbewegung inneren Ausgleich.“ „Quatsch, wir bekommen Ampeln, breitere Straßen und diverse Umbauten.“ „Schade, ich war schon fast im Flow.“

„Günter Pohl von der SPD hat gesagt, er sei ja grundsätzlich für Kreisverkehre, aber nur, wenn sie auch funktionieren.“ „Man hört das ja dauernd (imitiert einen Nachrichtensprecher): ,Rückrufaktion: Wieder ein defekter Kreisverkehr abgeschaltet‘.“ (beide lachen) „Wenn es nach der CDU gegangen wäre, hätten wir dort einen ,Kreisel mit Tunnel‘, in dem die Frankfurter Straße nach unten verlegt wird und der Kreisel oben drüber liegt.“ „Sagenhaft. Dann könnte der Hans-Jürgen Irmer fast unbemerkt vom Blankenfeld in die CDU-Lahn-Dill-Zentrale zur Kontrolle kommen.“

„Oder wir lassen einfach die Straße oben und legen den Kreisel tiefer.“ „Das wird dem Harald Semler sicher gut gefallen.“

„Wieso das denn?“ „Na ja, seit dem Beginn der Baumaßnahmen in Münchholzhausen weiß er: Wenn eine Sache mal ganz unten ist, dreht man sich oft nur noch im Kreis.“ „Obwohl wir ja seit Kindertagen wissen, dass Kreisel ein Grundproblem haben: Am Ende fallen sie immer um.“ „Deswegen sind die Dinger bei den Grünen gar nicht gern gesehen.“

„Wissen Sie was: Wenn das nun auch am Domplatz mit dem Parkhaus so weitergeht, dann schlage ich vor: Legt ganz Wetzlar tiefer und lasst nur noch die Straßen oben.“

„Na dann Mahlzeit!“

Dies schreibt frank & frei

Ihr

Frank Mignon