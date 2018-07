Frank & frei

in Zusammenarbeit mit dem Frauenbüro der Stadt Wetzlar stehen ab heute wieder die „Wetzlarer Labyrinthwochen“ an und es gibt ausgewählte Highlights der hintergründigen Beschäftigung mit „Natur“, „Frau“ und dem „Ich“. Immerhin hat man dort diesmal das Themenspektrum durchaus ansprechend und seriös gestaltet, was schon mal sehr begrüßenswert ist, da man zwar zum Glück in unserem Land das unveräußerliche Recht hat, sich frei entfalten zu dürfen, nicht aber für jede esoterische Spielerei auch noch städtische Unterstützung erwarten kann.

Dafür kann man sich nun „auch kurzfristig mit Programmpunkten anmelden“. Sehr geschickt gemacht, großes Lob von meinem Nachbarn und mir. Man muss ja nicht unbedingt der Stadt Wetzlar schon vorher auf die Nase binden, was alles kommen könnte.

Da das „Sommernachtsweinfest“ genau in diese Zeit fällt, schlage ich dem Stadtmarketing vor, diese Traditionsveranstaltung ebenfalls in die „Labyrinthwochen“ einzugliedern, denn wie kann man dem tieferen „Ich“ näher kommen als mit einem guten Tropfen aus besten Anbaugebieten. Oder wie mein Nachbar neulich sagte: „Liegt die Mutti meditierend im Gras / hab’ ich sehr gerne Öchsle im Glas“. Mein Nachbar sagt eben immer, was er denkt.

Ein Labyrinth sei laut Veranstalter „ein Weg, dessen Mitte für Anfang und Ende steht, mit Wendepunkten und der Möglichkeit inne zu halten“. Wenn um 23 Uhr der ganze Schillerplatz „Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei“ singt, haben wir doch in etwa das Gleiche ausgedrückt, oder?

Und wenn das Labyrinth „eine sinnliche Erfahrung für Veränderung und Entwicklung“ darstellen soll, bekommen wir das auf dem Weinfest mit „Theo, wir fahr’n nach Lodz“ musikalisch sehr gut umgesetzt, denn in diesem Klassiker des deutschen Schlagers strebt die junge Vicky Leandros ebenfalls nach Veränderung, in dem sie den alten faulen Ehelangweiler zu einem Ausflug in die pulsierende Metropole überreden will.

Wenn wir Herbert Grönemeyers „Ich drehe schon seit Stunden hier so meine Runden / Ich finde keinen Parkplatz …“ anstimmen, so ist das Labyrinthmotto „ein vorgegebener Weg, der auf Umwegen in die Mitte und wieder hinaus führt“ doch perfekt umgesetzt, wobei die Liedzeile „Auto fängt an zu kochen / Herz an zu pochen“ ganz eindeutig als „ein Symbol für den ständigen Zyklus von Werden und Vergehen (…)“ verstanden werden muss.

Übrigens schlägt mein Nachbar vor, auch das neue Besucherbergwerk „Malapertus“ in die Labyrinthwochen einzugliedern, denn dort gibt es Steine ohne Ende, die reichen für hundert Götterstatuen plus Poseidon in Originalgröße. Und warum soll nicht auch mal eine Stadtverordnetenversammlung als „Labyrinthprojekt“ durchgeführt werden, denn woanders findet man „eine Denkvorstellung, die Kraft gibt, Vernetzung schafft und Zukunft gestalten hilft“? Außerdem ist es von „Poseidon“ zu „Klaus Breidsprecher“ nur ein kleiner Schritt für den Wetzlarer.

Also dann, liebe Wein- und Musikfreunde: Gebt Eurem Hausschamanen mal frei und kommt zum großen Sommernachts-Weinfest vom 27. bis 29. Juli. Denn wie sagte schon mein Nachbar: „Ist das Oomm auch der Urlaut des Seins / so ist die Rebe die Urform des Weins“. Sommernachts-Weinfest Wetzlar – auch Dein Chakra braucht mal frische Luft.

Dies schreibt frank & frei

Ihr

Frank Mignon