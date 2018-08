Frank & frei

während ich dies schreibe, rotiert mein Ventilator auf mittlerer Stufe und sorgt zumindest gefühlt für ein wenig Kühlung. Und die kann ich gebrauchen, denn ich muss in spätestens zwei Stunden diesen Text abliefern, damit die Redaktion ihn noch in der Montagszeitung unterbringen kann. Aber es ist ja nichts passiert, worüber man sich mal so richtig lustig machen könnte. Nur mein Ventilator dreht sich im Kreise, so wie ich auf der Suche nach verwertbarem Material.

Mich erinnern Ventilatoren immer ein wenig an manche Reden einiger heimischer Landtags- und Bundestagskandidaten bei öffentlichen Auftritten: Es wird im Grunde nur heiße Luft bewegt, aber trotzdem fühlt man sich in der Nähe wohl. Mein Ventilator ist so ein „Modell 2.0 Deluxe Super Edition 2000 Next Generation Future Special Bombastic Hell of a Windmaker“, das heißt, man kann ihn nicht nur in der Höhe, sondern auch in der Intensität regulieren. Wobei er in höchster Stellung nur noch auf etwas geringer Propellerleistung laufen sollte, weil es sonst zu stärkeren Vibrationen führt. Er ist also quasi der Hans-Jürgen Irmer der Ventilatoren, denn beide machen deutlich weniger Wind, je höher sie agieren, damit es nicht zu unnötigen Erschütterungen führt.

Völlig unnötig ist diese Funktion, den Kopf des Gerätes in einer konstanten Drehbewegung von rechts nach links und wieder zurück laufen zu lassen. Das erledigen meine SPD- und Grünen-Abgeordneten viel besser. Und sie können das mittlerweile derart gut, dass sich die halbe CDU ebenfalls daran versucht. Mein Ventilator hat gefälligst in meine Richtung zu pusten. Was nützt es, wenn ich durch dieses dauernde Drehen nur alle 10 Sekunden eine kurze Erbauung bekomme und im Grunde niemand im Raum so richtig etwas davon hat, weil es durch diese falsch verstandene Rücksichtnahme und Gleichmacherei immer entweder zu warm oder zu luftig ist.

Klingt jetzt wie eine Rede eines FDP-Politikers und ich frage mich, ob die Liberalen im Bedarfsfall auch handelsübliche Elektrogeräte als Mitglieder aufnehmen würden. Obwohl ja viele von denen auch ohne technische Hilfe derart kalt rüberkommen, dass man schon durch die bloße Anwesenheit eines FDP-Bundestagsabgeordneten in diesem Sommer jeden Raum unter 20 Grad bekommt.

Ich hatte in meiner Jugend mal ein Gerät, das man im Winter als kleines Bad-Heizöfchen und im Sommer als Ventilator laufen lassen konnte. Ein grandioses Teil, das aussah wie ein 60er-Jahre-Radio aus einem „VEB Kombinat Elektrowaren“. Kein Wunder, dass mich dieses Teil an viele Kommunisten und Linkspartei-Aktivisten erinnerte: Es war unscheinbar, im Innern veraltet und gab meist komische Geräusche von sich. Leider hatte das Teil einen technischen Defekt, so dass sich auch im reinen Luftbewegungsbetrieb nach einer gewissen Zeit die Heizung einschaltete und dann alles überhitzte, bis einmal sogar das helle Gehäuse anfing zu schmoren. So ist das auch am linken Rand: Wenn man dort totalitär überdreht, wird er so braun wie das Gehäuse meines 60er-Jahre-Heizgerätes.

Jetzt sind doch tatsächlich meine Zeilen aufgebraucht und ich habe immer noch kein Thema gefunden. Aber egal, die nächste Woche kommt bestimmt.

Dies schreibt frank & frei

Ihr

Frank Mignon