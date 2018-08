ich habe es getan. Ich war nach neun Jahren „frank & frei“ zum ersten Mal für zwei Stunden als Zuschauer in der Wetzlarer Stadtverordnetenversammlung.

Diesmal musste es sein, und es war der richtige Moment, stand doch unter anderem die Wiederwahl unseres Stadtrates Norbert Kortlüke an.

Wie einfach wäre es jetzt, sich über die vielen formalen Zwänge und Vorschriften zu amüsieren, denen man in demokratischen Institutionen unterworfen ist. Doch musste ich feststellen: Wie man ordentlich streitet und pointiert seine Positionen formuliert, haben drei ehrenamtlich als Stadtverordnete Tätige gezeigt.

Christian Sarges, indem er für die Grünen und faktisch auch für die Koalition die Leistungen des Umweltstadtrates in blumigsten Worten und mit scharfen Angriffen auf die Opposition dargestellt hat; Michael Hundertmark, indem er als Fraktionschef der größten Oppositionspartei CDU nicht nur pointiert erwidert, sondern auch durch eine direkte Ansprache der Zuhörer einen persönlichen Kontakt zum Auditorium hergestellt hat; und Dr. Matthias Büger, der für die FDP in gewohnt maschinengewehrartiger Schärfe dem Saal im Grunde den Rest gegeben hat.

Ich habe mich dabei ertappt, wie ich – mal ganz abgesehen von den jeweiligen Inhalten – eine unbändige Freude am dort zelebrierten politischen Streit bekam und will all jenen, die über „die da oben“ oder „die Politiker“ meckern, einen Besuch in unserem hohen Haus empfehlen. Denn über 90 Prozent der deutschen Politiker sind Ehrenamtliche ohne Dienstwagen, Redenschreiber und Pensionsansprüche.

Es gibt dort zurückhaltende „Hinterbänkler“, die trotzdem fleißig und hilfsbereit an den Sitzungen teilnehmen, teilweise schon seit Jahrzehnten. Es gibt humoristisch begabte Zwischenrufer ebenso wie jene Spontaneinwerfer, deren Quelle ihres Selbstbewusstseins sich uns vermutlich niemals offenbaren wird. Es gibt Aktenkundige mit geradezu mikroskopischer Detailkenntnis und solche, die ihre fehlende Ahnung seit jeher durch eine umso klarere Meinung ersetzen.

Es gibt scharfe Fragesteller, die auch die Reibung mit dem eigenen Parteifreund im Magistrat nicht scheuen und solche, vorwiegend Jüngere, die schon derart geschmeidig agieren, dass sie bei künftigen Postenverteilungen ohne zusätzliches Gleitmittel sogar durch engste inhaltliche Stellen flutschen dürften.

Es gibt Überzeugungstäter, die sich seit Jahrzehnten treu geblieben sind und Talente, von denen man hoffentlich noch viel hören wird. Und es gibt Klaus Breidsprecher, aber wem sage ich das?

Kurzum: Dieses Parlament ist ungefähr genauso wie der Rest der Welt. Wenn wir ein anderes wollen, müssen wir uns selbst aufstellen lassen. Das soll nicht heißen, dass wir unser Parlament nicht kontrollieren, kritisieren oder ab und zu auch mal durch Bürgerinitiativen zum Handeln zwingen müssen. Die oft zitierte „Déformation professionnelle“ greift ab und zu auch dort um sich. Aber nach diesem Besuch am vergangenen Mittwoch habe ich spontan entschieden, die nächste „Rathaus-Kantine“ mit den üblichen Pointen und Sticheleien auf kommenden Montag zu verschieben.

Werte Stadtverordnete, werter Magistrat: Freuen Sie sich also nicht zu früh, aufgeschoben ist nicht aufgehoben.

P.S. Ich wollte eigentlich „allerwertester Magistrat“ schreiben, aber der Begriff „Allerwertester“ könnte beispielsweise in Verbindung mit unserem Baustadtrat angesichts der aufgeladenen Stimmung in manchen Ortsteilen missverständlich rüberkommen.

Dies schreibt frank & frei

Ihr Frank Mignon