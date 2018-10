mein Augenmerk liegt in diesen Tagen auf einem Thema, das man nicht unbedingt mit „Humor“ in Verbindung bringt. Am 10. Oktober wird eine Ausstellung zum Thema „Demenz“ im Rathaus eröffnet. Der wunderbare Karikaturist Peter Gaymann hat mit seinen „Demensch“-Büchern dieser Erkrankung auch heitere und skurrile Momente abgerungen. Und da man offensichtlich dem Ganzen noch eins draufsetzen will, bin ich eingeladen, die einführende Rede zu diesem Thema im „frank & frei“-Stil zu halten. Nicht nur mein Nachbar, nein, auch meine Mutter wollte das nicht glauben. „Warum Du?“ und „Jetzt redet der auch noch über Krankheiten“ waren die mehr oder weniger freundlichen Reaktionen und die brachten mich tatsächlich ins Grübeln.

Natürlich gäbe es zahlreiche Pointen, aber man will ja auch die Würde des Themas wahren und vor allem die Beteiligten nicht veralbern, auch wenn der Ausspruch von Woody Allen „Komödie ist Tragödie plus Zeit“ sowie die goldene Regel bei Satiren über leidende Menschengruppen „Man sollte immer versuchen, nicht über jemanden zu lachen, sondern mit jemandem“ gelten.

Gerne bin ich tief eingetaucht in das Thema, habe zahlreiche Gespräche mit Pflegekräften geführt und auch in Erinnerungen an die eigene Familiengeschichte gestöbert. Wie gerne beherrschte ich die leichte Feder eines Karikaturisten wie Peter Gaymann, denn in der großen weiten Welt der Kunst gibt es ungeschriebene Gesetze, die sich immer wieder offenbaren: Es gibt Themen, die kann man wunderbar in einem Lied verarbeiten. Andere verlangen einen ausgiebigen Text, manche sind ideal für einen Film, wieder andere brauchen die Poesie, um erfasst werden zu können. Und wieder andere Sujets sind mit einem Bild, einer oder zwei Zeilen umfassend dargestellt.

Liebe Leserinnen und Leser, reden wir über Demenz. Reden wir über die kleinen und großen Sorgen von Betroffenen. Reden wir über das tägliche Bemühen von Angehörigen und Pflegekräften, angesichts von erkennbaren Defiziten die Erkrankten nicht zu demütigen, sondern lächelnd die Geldbörse wieder aus dem Tiefkühlfach zu holen oder sanftmütig darauf hinzuweisen, dass heute kein Jumbo-Jet-Testflug mehr anstehe und gleich das Abendessen gereicht werde.

Reden wir über zärtliche Momente, wenn die Berührung einer Hand erwidert wird oder sich die Lippen textsicher bewegen, sobald ein Schlager der Wirtschaftswunderzeit erklingt, obwohl doch der Patient noch nicht einmal weiß, welcher Tag heute ist. Reden wir über die Versuchung unserer Zeit, das Leid, das Sterben und den Tod möglichst aus unserem Blickfeld zu verbannen und lediglich den selbstoptimierten und leistungsfähigen Bruttosozialprodukt-Steigerer als vollwertiges Glied unserer Gemeinschaft zu empfinden.

Reden wir über Demenz. Und ich lade Sie herzlich zur Eröffnung der Ausstellung „Demensch“ von Peter Gaymann am 10. Oktober um 17 Uhr im Rathaus ein. Dort können Sie dann nebenbei erleben, wie ich selbstverständlich in meiner Rede dem Thema in keiner Weise gerecht werde. Aber so ist das nun mal in künstlerischen Tätigkeiten. Man wird immer wieder scheitern, aber hoffentlich jedes Mal ein bisschen besser scheitern als beim vorherigen Mal.

Dies schreibt frank & frei

Ihr Frank Mignon