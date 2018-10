Frank & frei

nun ist also endlich die Bombe geplatzt: Baudezernent und Bürgermeister Harald Semler will Wetzlar im Frühjahr verlassen und als hauptamtlicher Geschäftsführer zum hessischen Städte- und Gemeindebund wechseln. „Dies ist keine Flucht“ betonte er nochmal ausdrücklich und als ich diesen Satz hörte, kam mir der alte Witz von dem Ehemann in den Sinn, der mit Koffern unterm Arm zu seiner Ehefrau sagt: „Ich gehe mal eben Zigaretten holen“.

Kennen Sie das Buch „Krieg der Welten“? In diesem Roman von H. G. Wells wird die Erde von Außerirdischen heimgesucht und völlig verwüstet. Besonders in der Verfilmung mit Tom Cruise ist eindrucksvoll zu sehen, wie sich große Vernichtungsmaschinen mit langen Beinen aus den Tiefen des Erdreichs erheben und ihren Verwüstungsfeldzug starten, angefunkt durch Signale, die von einer höheren Intelligenz an sie übermittelt wurden. Vor Jahrtausenden wurden diese hochtechnisierten Wesen von anderen Planeten zu uns geschickt und bis zum Tag der Aktivierung unter der Erde geparkt.

Waren nicht auch bei uns so merkwürdige Phänomene zu erkennen? In Garbenheim tat sich ja erst vorletzte Woche die Erde auf und auch im Festzelt auf der Lahninsel war eine extrem auffällige Bodenvertiefung aufgetreten. Rein zufällig war auch Bürgermeister Semler dort anwesend. Nun wurde zur Gewissheit, was viele Wetzlarer schon lange vermuteten: Harald Semler kommt tatsächlich von einem anderen Stern. Trotz seiner geschickten Tarnung im Gewand des „Homo Sapiens“ haben UFO-Forscher unseren Bürgermeister als sogenannten „Humanoiden“ bezeichnet, also eine Gattung Lebewesen, die verblüffend menschenähnliche Züge aufweisen und über erstaunliche Fähigkeiten verfügen können.

Auffällig ist, dass schon in seinem Wohnort Bad Endbach vor einiger Zeit ein tiefes Loch auftrat, angeblich zur Gewinnung von Thermalwasser. Die Wissenschaftler sind sich einig: Die Signale zur Aktivierung der im Land verteilten Humanoiden kamen aus Mühlheim am Main aus den Räumen des „Hessischen Städte- und Gemeindebundes“. Dieser Verband soll ja angeblich die Interessen der Kommunen auf höherer Ebene durchsetzen, arbeitet aber vor allem erfolgreich daran, die Interessen der Kommunen gegenüber ihren Bürgern durchzusetzen. Eifrig schulte man die vielen Ortsbürgermeister und Ehrenamtlichen, wie und wo man im Rahmen von Gesetzen und Verordnungen das Einkommen der Menschen rechtssicher abschöpfen kann.

Viele Ehrenamtliche berichteten mir persönlich von diesen beeindruckenden Seminaren. In diesem Verband vermuten die Forscher übrigens weitere „Humanoiden“ und haben mit dem Geschäftsführer Karl-Christian Schelzke auch schon jemanden in Verdacht. Seitens des Verbands-Mutter-Raumschiffes wird viel Aufwand in die Erstellung von menschenähnlichen Sprachmustern gesteckt, bevor man die Humanoiden im Land verteilt. Doch während man beim derzeitigen Geschäftsführer Schelzke eher monoton-gleichförmige Satzkonstruktionen implementiert hat, verpasste man Semler einen Chip mit dem Namen „Poetry 4.0“, damit der Dezernent auch in einer Goethestadt angemessene Reden halten konnte.

Leider war die Software noch im Status einer unfertigen BETA-Version, was dazu führte, dass die Reden Semlers zwar durchaus poetische Qualitäten aufwiesen, der Inhalt aber häufig schwammig blieb. Dabei zeigte sich eine weitere Fehlfunktion der getesteten Software: Wirken die im Land verteilten Humanoiden des Verbandes im persönlichen Gespräch durchaus sympathisch und geistreich, so schaltet ihr Betriebssystem unter Belastung bei öffentlichen Auftritten in ein Notlaufprogramm und es werden Funktionen wie „Mitgefühl“, „politischer Instinkt“, Solidarität mit Bürgern“ und „Weitsicht“ automatisch abgeschaltet. Stattdessen wird eine Art Virenschutzfilter aktiviert, der für trotziges Herumlaufen, leeres Starren an Wände und unkontrolliertes Ausstoßen von Beleidigungen sorgt.

Leider ist nach einmaliger Aktivierung dieses Schutzfilters eine Rückkehr zum Normalbetrieb nicht mehr möglich. Das ist aber auch nicht nötig, denn die gewünschte Aufgabe wurde erfüllt, der Humanoid kehrt zurück in sein Mutterschiff, wird neu programmiert und dann entweder im Verband als Funktionär eingesetzt oder als Vortragsredner für Informationsveranstaltungen neu in den Orbit geschleudert. Dabei kommt die Fähigkeit zum Selbst-Klonen dem Verband zur Hilfe, denn die Geschäftsführung kann sich aus sich heraus beliebig vermehren, eine Eigenschaft, die bislang nur bei hauptamtlichen Magisträten und Kreis-Regierungen bekannt war.

Mir wird er fehlen, unser Baudezernent. Und nicht nur mir. Denn was werden unsere übrigen drei Hauptamtlichen im Magistrat nun machen, wenn sich nicht mehr aller Bürgerfrust auf einen Dezernenten projizieren lässt?

Aber Sie wissen ja, wie das mit dem Weltraum so ist: Unendliche Weiten…

Dies schreibt frank & frei

Ihr

Frank Mignon