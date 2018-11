Frank & frei

endlich gibt es wieder etwas Neues aus der Rathauskantine zu berichten:

„Mahlzeit!“ „Mahlzeit!“ (Stille am Tisch). „Sagen Sie mal: Irgendwie waren Sie auch schon mal gesprächiger!“ „Sagt meine Frau auch immer.“ „Reden Sie denn viel mit Ihrer Frau?“ „Wenn ich zu Wort komme, ja.“ „Man darf ja heutzutage nichts mehr Falsches sagen.“ „Dabei gab es noch nie so viele Gelegenheiten, sich auszutauschen.“ „Das nennt man Meinungsaustausch.“ „Man tauscht also seine Meinungen aus.“ „Das kenne ich von den kleinen Leuten in den Wetzlarer SPD-Ortsvereinen. Die kommen mit ihrer Meinung in eine Sitzung und gehen dann mit der Meinung der Bundestags- und Landtagskandidaten wieder raus.“ „Wenn das mal kein Austausch ist.“

„Jetzt tun Sie mal nicht so, als ob es das nicht woanders auch gäbe.“ „Das stimmt, die Anderen tauschen demnächst sogar die große Vorsitzende aus.“ „Hans-Jürgen Irmer soll ja für die bevorstehende Abdankung Angela Merkels verantwortlich sein.“ „Hatten die etwa auch einen Meinungsaustausch?“ „Nein, aber er hat in einem Artikel im Wetzlar-Kurier der Kanzlerin den Rückzug nahegelegt. Und kurz danach … Sie wissen ja, was dann passiert ist.“ „Ja ist das denn die Möglichkeit. Wenn das die BILD-Zeitung erfährt: ,Wetzlarer Bundestagsabgeordneter stürzt Merkel‘, das wäre mal Werbung für die Region.“

„Kennen Sie den Unterschied zwischen Kausalität und Korrelation?“ „Was war das noch gleich?“ „Kausalität bedeutet: Etwas passiert, weil etwas anderes passiert ist. Korrelation heißt: Etwas passiert zufällig gleichzeitig mit einem anderen Ereignis.“ „Ich verstehe. Wenn mein elfjähriger Sohn besonders hilfsbereit den Tisch deckt und er gleichzeitig diese coolen neuen Sportschuhe haben möchte, ist das eine Kausalität.“

„Richtig, denn die Freundlichkeit steht in Zusammenhang mit dem Bedarf.“ „Wenn aber ein Storch regelmäßig auf der Dorfkirche nistet und gleichzeitig die Geburtenrate im Ort steigt?“ „Dann ist das nur eine Korrelation, der Storch hat mit der Vermehrungsfreudigkeit der Dorfbewohner nichts am Hut.“ „Wissen Sie was: Man sollte viel häufiger darüber nachdenken, was wirklich voneinander abhängt und was nicht.“

„Ich muss da an diesen Streit um die Domhöfe und das Parkhaus denken.“ „Ach was?“ „Jawohl! Soll dort ein Parkhaus hin, weil es ein Kino geben soll? Oder soll es dort ein Kino geben, weil man künftig mehr Parkmöglichkeiten haben wird? Wird es wirklich mehr Parkverkehr am Dom geben, weil man oberhalb ein Parkhaus zur Verfügung hat oder sorgt nicht doch ein Parkhaus dafür, dass man nicht mehr runter an den Domplatz zur Parkplatzsuche fahren muss.

Werden die Altstadtgeschäfte mehr Umsatz machen, weil es ein Kino gibt oder soll es ein Kino geben, weil es in der Nähe so schöne Geschäfte und eine so tolle Umgebung gibt?

Ist dieser mir bislang unbekannte Liebfrauenberg ein schützenswertes Kleinod, weil dort immer so viele Leute anzutreffen sind oder ist dieser Platz nur deshalb plötzlich so interessant, weil er eventuell bald nicht mehr da sein wird? Soll die Altstadt ein Museum für Sonntagspaziergänger mit Eistüte in der Hand werden oder ein lebendiger Ort, an dem es weiterhin Wertschöpfung geben wird? Was nützt der Altstadt und was nützt nur den Investoren? Können 1500 Leute für 53 000 sprechen? Das alles wird man doch mal fragen dürfen, bevor man Entscheidungen fällt. “ „Das ist mir alles zu kompliziert.“ „Mir auch.“ Wissen Sie was: Semler ist schuld!“ „Genau, das ist die einzige Kausalität, auf die wir uns immer alle einigen können: Semler ist schuld!“ „Na dann: Mahlzeit!“

Dies schreibt frank & frei

Ihr

Frank Mignon