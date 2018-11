Frank & frei

was ist „geistige Brandstiftung“? Sicher können wir uns fast alle darauf einigen, dass das Verbreiten antisemitischer und rassistischer Hetze auf jeden Fall dazu führen kann, dass sich Menschen radikalisieren und ihre Denkweisen vergiftet werden.

Jahrzehntelang konnte man weitestgehend sicher sein, dass der gutbürgerliche Eigenheimbesitzer in seiner Ablehnung solchen Gedankenguts gefestigt war. Denn mal ehrlich: Rechtsradikale traten meist plump und abstoßend in Springerstiefeln und mit merkwürdigen Haarschnitten auf, sangen lautstark merkwürdige Lieder und faselten von ihren Sehnsüchten nach einem großdeutschen Reich in den Grenzen von 1937. Schon aus ästhetischen Gründen wäre ein Eindringen solcher Ideen in die sogenannte „bürgerliche Mitte“ schwer vorstellbar gewesen. Ähnlich war es mit extrem linken Schwafeleien, die mochte man sowieso nicht, weil sie irgendwie mit Randale, brennenden Autos und dem „schwarzen Block“ verknüpft waren und außerdem noch die „RAF“ wie ein uneingelöstes Liebesversprechen über dieser Szene schwebte.

Doch seit einigen Jahren müssen wir Vernünftigen uns ganz neuen Herausforderungen stellen. Denn wenn die Eingangstüren blockiert sind, kommt der Wahnsinn eben durch die Hintertür. Wie radikalisiert sich also heute der brave Bürger und die Bürgerin? Ganz einfach: Mit Hilfe von dubiosen Websites, Büchern und auf „Kongressen“ von Esoterikern, Verschwörungsblubberern und Wissenschaftsleugnern. Denn wenn immer mehr gesicherte Erkenntnisse „in Frage“ gestellt werden, zerbricht das Fundament, auf dem unser Zusammenleben lange Zeit fest verwurzelt war. Da werden Geflüchtete zu „von Israel und den Amerikanern gelenkte Umvolkungsströme“, Impfungen zu „vom Staat geförderte Vergiftungsaktionen zur Bevölkerungskontrolle“ und unser Land zu einer „GmbH ohne Friedensvertrag“. Geschickt docken zudem angebliche „Heiler“ und Pseudomediziner an diesen Trend an und verkaufen teure Seminare mit dubiosen Heilmethoden und überteuerten Geräten, die nicht mal das Material wert sind, aus dem sie gefertigt wurden.

Damit wir uns richtig verstehen: Kritik und Wachsamkeit gegenüber der „Obrigkeit“ ist Bürgerpflicht. Und nicht alles, was „die Medien“ berichten, muss man mögen oder teilen. Und man muss auch nicht bei jedem Schnupfen auf die teuren Segnungen der Pharmaindustrie zurückgreifen. Und wer wirklich daran glaubt, dass Zuckerkügelchen ohne Inhalt ihm guttun, dem will niemand seinen Glauben nehmen. Wenn aber die Anbieter angebliche „wissenschaftliche Beweise“ dafür anführen und für „Quantenheilungen“, „Feinstoffliche Ebenen“ und sonstigen Kram mit angeblichen „Studien“ daherkommen, dann ist es die Pflicht des seriösen Wissenschaftlers, aufzuklären und zumindest die Basis für eine gemeinsame Diskussion herzustellen. Denn regelmäßig treten bei Kongressen und auf Websites solche „Alternativheiler“ gemeinsam mit Reichsbürgern, Holocaustleugnern und sonstigen unsäglichen Gestalten auf und nutzen für sich das allgemeine Unwohlsein über unser „System“ zur Umsatzsteigerung. Da referieren Mainstream-Esoteriker wie Rüdiger Dahlke („Krankheit als Weg“) oder Robert Betz Seite an Seite mit Reichsbürgern wie Jo Conrad oder Holocaust-Relativierern wie Prof. Franz Hörmann („Gab es wirklich Gaskammern?“) und Allround-Esoterik-Geschäftemachern wie Enrico Edinger, der irgendwie bis heute nicht klar erkennen lässt, woher seine angeblichen Doktortitel und Lehraufträge kommen. Und so haben sich über Jahre völkische, antisemitische und rassistische Gedanken in die bürgerliche Mitte eingeschlichen, ohne dass sie sofort erkennbar waren. „Mein Sohn ist ein Indigo-Kind“ klingt halt besser als „Mein Bub ist zwar eine renitente Nervensäge, aber jetzt weiß ich, dass er zu einer ausgewählten Herrenrasse gehört“.

Liebe „frank & frei“-Freunde: Morgen am 13. November klären der Physiker Dr. Holm-Gero Hümmler, der Bio-Informatiker Dr. Jochen Blom und der Wissenschaftsblogger Sebastian Schmalz um 19.30 Uhr in der Alten Aula Obertorstraße bei unserem Informationsabend im Rahmen unserer „Aktionstage gegen geistige Brandstiftung“ über allerlei kuriosen und gefährlichen Unsinn auf. Ich freue mich, Sie zu sehen.

Überlassen wir nicht den öffentlichen Raum dem galoppierenden Wahnsinn, treten wir ein für Vernunft und Aufklärung.

Dies schreibt frank & frei

Ihr

Frank Mignon