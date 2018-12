Frank & frei

hiermit fordere ich Sie auf, von Ihrem Amt als Oberbürgermeister der Stadt Wetzlar zurückzutreten. Sie sind in Ihrem Amt für das Kabarett nicht mehr tragbar. Folgende Erläuterungen füge ich meinem Antrag bei:

1. Kaum hat man einen bissigen Text im Hinterkopf und freut sich auf eine Veröffentlichung, schon sitzt man zusammen mit Ihnen gemeinsam in einer Konferenz und muss erleben, dass Sie nicht etwa irgendeinen Mitarbeiter schicken, um sich das, was Altkanzler Schröder vermutlich als „Gedöns“ abqualifiziert hätte, bequem vom Hals zu schaffen, sondern aktiv und interessiert teilnehmen. Und wenn man sich dann spät abends verabschiedet, erfährt man im Nebensatz, dass bei Ihnen nun noch einige Stunden Büroarbeit anstehen und deshalb kein Feierabendbier möglich ist.

2. Gerne möchte man ihnen herrschaftliche Attitüden nachweisen, um eigenen antiautoritären Pointen die nötige Untermauerung geben zu können. Und nach der Neuverteilung der Dezernate nach Ihrer Wahl gab es hierzu sogar einen Anlass. Doch dann sieht man in einem Video, wie Sie als Oberbürgermeister bei allen Differenzen sogar dann noch höflich und sachlich bleiben, wenn Sie bei einer Bürger-Informationsveranstaltung im Oktober im Rathaus mit zu recht engagierten Bürgerinnen und Bürgern durch Zwischenrufe derart provoziert werden sollen, dass ich an Ihrer Stelle zumindest diesen einen Möchtegern-Spaßguerillisten hochkantig aus dem Saal befördert hätte und ich bitte zu Protokoll zu geben, dass es mir komplett wurscht gewesen wäre, ob man mich danach als „autoritär“ beschimpft hätte, denn so benimmt man sich auch als besorgter Bürger nicht und man schadet zudem dem Anliegen der Bürgerinitiative.

3. Immer wieder brüskieren Sie als Dezernent in Reden mit einer geradezu langweiligen Detailkenntnis, die sogar die Amtsleiter im Rathaus allmählich auf die Palme bringen dürfte.

4. Besonders bedenklich ist, dass der einstmalige kabarettistische Hauptangriffspunkt in Ihrem Tun so langsam bröckelt, nämlich die Wahrnehmung Ihrer Amtsführung als reine Verwaltungstätigkeit auf hohem Niveau und unter der ausufernden Einrichtung von „Bürgerbeteiligungsverfahren“ wie bei der Schwimmbad-Sache. Denn egal wie man beispielsweise zu der NPD-Stadthallenangelegenheit im März steht: So allmählich beginnen Sie immer mehr, das zu tun, was an dieser Stelle von Ihnen schon öfter gefordert wurde, nämlich „Politik“ zu machen. Dass Sie gemeinsam mit Ihren Magistratskollegen nun der Stadtverordnetenversammlung einen Antrag zur Abschaffung der unsäglichen Straßenbeitragssatzung bei gleichzeitiger Anhebung der Grundsteuer vorlegen, mag am Ende auch nicht jedem gefallen. Aber genau dieses Abwägen von Vor- und Nachteilen einerseits auf der Basis von Fakten, andererseits aber auch unter Berücksichtigung von allgemeinen Entwicklungen im Lande nennt man Politik, wenn es, wie es einst Altkanzler Helmut Schmidt formulierte, als „pragmatisches Handeln zu sittlichen Zwecken“ dient.

5. Ich beantrage bei der Stadt Wetzlar die Erstattung der Kosten für ein neues Notebook, da durch übermäßige Benutzung der Tasten „H, A, R, A, L, D, S, E, M, L, E, R“ diese stark abgenutzt und teilweise funktionseingeschränkt sind, während „M, A, N, F, W, G, N“ sich noch im nahezu neuwertigen Zustand befinden. Diese Erstattung ist aus künftig eingesparten Personalkosten nach Abschaffung der Straßenbeiträge zu finanzieren.

6. Sie verpflichten sich nach Ihrem Rücktritt, mir umgehend diesen Gesichtsausdruck beizubringen, den Sie immer aufsetzen, wenn Sie, nachdem alles Wesentliche gesagt wurde, den ergänzenden Bemerkungen Ihres Stadtbaurates folgen.

7. Die derzeitige Faschingskampagne hat gemäß unserer Vereinbarung vom Hermannsteiner Heringsessen dieses Jahres eine aufschiebende Wirkung auf Ihren Rücktritt, da dieser nicht zwischen 11.11. und Aschermittwoch erfolgen darf, um die Büttenredner und Motivwagenbauer nicht kurzfristig in der termingerechten Ausübung ihrer Pflichten zu behindern.

Erweisen Sie der Satire einen Dienst, machen Sie Platz für echte Spaßkandidaten. Treten Sie zurück.

Dies schreibt frank & frei

Ihr

Frank Mignon