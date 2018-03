Frank & frei

in der Rathaus-Kantine wird deftig aufgetischt:

„Mahlzeit!“ „Mahlzeit!“ (Stille am Tisch) „Alles in Ordnung?“ „Ja klar, wieso?“ „Sie wirken so abwesend?“ „Was haben sie gesagt?“ „Ich meinte, sie wirken so abwesend?“ „Das haben meine Kollegen auch schon vermutet. Sogar unser Büroleiter hat mir heute mitgeteilt, ich wirkte, als stünde ich neben mir.“

„Vermutlich wollte er ihnen damit durch die Blume mitteilen, dass er, solange sie neben sich stehen, nicht hinter ihnen stehen wird.“ „Dazu steht er hoffentlich. Ich habe momentan so viel zu tun, dass ich mich zweiteilen könnte.“ „Ach?“ „Unsere jetzige Koalition möchte offenbar generell mehr Aufgaben auf einzelne Personen vereinen.“ „Sie meinen das mit dem Umweltstadtrat?“ „Ja genau. Norbert Kortlüke ist gleichzeitig Aufsichtsratsvorsitzender der enwag und Chef der Betriebskommission des Eigenbetriebs Wasserversorgung.“ „Also kauft er quasi sein Wasser bei sich selbst ein.“ „Nicht wirklich, es ist ja nicht sein Wasser.“ „Er nimmt nur die Interessen der Stadt Wetzlar wahr. Und weil das laut Satzung der Wasser-Betriebskommission nicht zulässig ist, will die Koalition jetzt die Satzung ändern.“ „Hoffentlich nach einer Bürgerbeteiligung mit Befragung und Moderation.“ „Äh, nein, wen der Oberbürgermeister auf welchen Platz setzt, darf er geschwind selbst entscheiden. Diese Ausschlussklausel in Sachen Doppelfunktion schränke das Recht des Oberbürgermeisters auf die Geschäftsverteilung ein.“ „Das heißt, weil der SPD-Oberbürgermeister gerne den grünen Herrn Kortlüke in beiden Funktionen sehen will, soll nun über eine Satzungsänderung abgestimmt werden.“ „So in etwa.“

„Jetzt mal unter uns: Weiß dieser Norbert Kortlüke irgendwas Brisantes über die Wetzlarer SPD? Hat er geheime Fotos, die keiner sehen darf? Vielleicht ein Bild von Manfred Wagner mit Hans-Jürgen Irmer bei einer Probefahrt in einem Porsche? Die Wahrheit über das Stadthaus am Dom? Ein Film von Udo Volck beim Bodenturnen?“ „Keine Ahnung, ich verstehe auch nicht, warum sich unsere Sozialdemokraten andauernd für die Grünen und speziell für Kortlüke so verrenken.“ (zitiert aus „Der Pate“ im rauchigen Tonfall von Marlon Brando) „Ich mache ihm ein Angebot, dass er nicht ablehnen kann.“ (beide lachen, er zitiert weiter) „Eines Tages, möglicherweise jedoch nie, werde ich dich um eine kleine Gefälligkeit bitten.“ (beide krümmen sich vor Lachen) „Wenn der Kortlüke künftig nicht mindestens Wasser in Wein verwandeln kann, wird unser Oberbürgermeister dann hoffentlich irgendwann hellhörig.“

„Die Opposition ist ja schon mächtig erzürnt. Breidsprecher hat diese Doppelfunktion heftig kritisiert.“ „Für die Wetzlarer CDU ist die einzig angestrebte Doppelfunktion ein CDU-Parteibuch und dazu wahlweise ein Platz im Presbyterium der Gemeinde oder ein Sitz bei den Senatoren der WKG.“ „Außer bei Klaus Breidsprecher. Der ist Altbürgermeister und CDU-Hoffnungsträger in einer Person.“ (beide lachen)

„Mahlzeit.“ „Mahlzeit. Dr. Büger von der FDP hat ebenfalls kritisiert, dass ausgerechnet die Grünen einst auf eine Trennung der beiden Ämter gedrungen hätten.“ „Ach Gott, ja. Ich finde das unfair, dauernd darauf herumzuhacken, was Politiker mal gefordert haben.“ „Genau, wo kommen wir da hin.“ „Na dann: Mahlzeit.“

Dies schreibt frank & frei

Ihr

Frank Mignon