Von Joachim Warlies

70 Houseboys dienten den US-Offiziersfamilien

Besatzungszeit Abzug der Amerikaner aus Weilburg in den Jahren 1947 und 1948 / Der letzte Detachment Report

Weilburg 1948, vor siebzig Jahren, ging ein ereignisreiches Kapitel Weilburger Geschichte zu Ende: Am 31. 1948 erstattete die Militärregierung Weilburg (Detachment H 82) ihren letzten Bericht (Detachment Report) an die amerikanische Militärregierung in Wiesbaden.

